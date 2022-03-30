В Вашингтоне раскритиковали судейство за отмену шайбы Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дома разгромно проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:6.

Еще в конце первого периода Овечкин смог сократить преимущество соперника и реализовать большинство своей команды, однако гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Ти Джея Оши. Видео незасчитанной шайбы российского капитана можно посмотреть тут.

Корреспондент вашингтонского издания RMNB Йэн Оланд оценил решение судьи в данном игровом эпизоде.

«У Ти Джея Оши буквально вырвал из рук клюшку форвард «Каролины» Джордан Стаал, проезжающий мимо, чтобы накрыть Ови на левом фланге. Оши покатился за своим инвентарем и вновь получил его, выбил в отместку клюшку из рук Стаала. Овечкин же ровно в эти секунды забросил шайбу, однако ее отменили. Оши пришел в бешенство, и его можно понять. Отправляясь на скамейку штрафников, он непрерывно кричал что-то в сторону рефери. Затем с размаху ударил клюшкой по заградительному стеклу, едва избежав дополнительного штрафа за неспортивное поведение», – цитирует слова Оланд RMNB .