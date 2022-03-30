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Тарасова: не нужно обижаться на тех, кто вводит санкции

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Российским спортсменам нужно выступать на тех соревнованиях, где нам можно. Нужно побеждать всех на две головы, другого выхода у нас нет.

Не нужно обижаться на тех, кто вводит санкции. На обиженных воду возят. Скоро ли это все закончится? Наверное, это никогда не закончится. Чем наша страна будет успешнее и сильнее, тем больше будет санкций», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого многие международные спортивные организации приняли решение об отстранении отечественных спортсменов.

Ранее сообщалось, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

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