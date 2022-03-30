Большунов: в Норвегии было большое количество негатива, что угодно могло произойти

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, что опасался участвовать в этапе Кубка мира в Норвегии из-за страха за свою жизнь.

«В Норвегии было большое количество негатива, ведь если бы мы побежали гонку, на которой было много местных болельщиков, то было бы небезопасно там бежать, что угодно могло бы произойти», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению лыжника, иностранные спортсмены должны с уважением относиться к россиянам, так как они хотят честно соревноваться.

26-летний Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева рассказала об угрозах от норвежских фанатов.

Напомним, 1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.