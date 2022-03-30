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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022

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РИА Новости

Определились 27 из 32 национальных команд, которые выступят в финальной стадии чемпионата мира — 2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Вчера, 29 марта, путевки на мировое первенство завоевали сборные Польши, Португалии, Марокко, Ганы, Сенегала, Туниса и Камеруна.

Европа: Германия, Англия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Португалия.

Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Азия: Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Катар, Япония.

Африка: Тунис, Сенегал, Гана, Марокко, Камерун.

Северная Америка: Канада.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Нигерии устроили беспорядки после невыхода команды на ЧМ.

В двухматчевом противостоянии за путевку в финальную часть турнира нигерийцы проиграли Гане из-за правила выездного гола — ничья 0:0 на выезде и ничья 1:1 на своем поле.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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