Польша вышла на чемпионат мира — 2022, победив Швецию в финале стыков

Сборная Польши обыграла команду Швеции в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 со счетом 2:0.
Счет в матче открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски.
Таким образом, Польша сыграет в финальной стадии чемпионата мира в Катаре.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, что изначально сборная Польши должна была сыграть в полуфинале стыков со сборной России. Но решением ФИФА и УЕФА российские футболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши напрямую прошла в финал стыков.
Ранее сборная Португалии обыграла Северную Македонию и вышла на чемпионат мира — 2022 в Катаре.