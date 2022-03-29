Польша вышла на чемпионат мира — 2022, победив Швецию в финале стыков

Сборная Польши обыграла команду Швеции в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 со счетом 2:0.

Счет в матче открыл нападающий поляков Роберт Левандовски, реализовав 11-метровый удар на 49-й минуте. Удвоил преимущество полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски.

Таким образом, Польша сыграет в финальной стадии чемпионата мира в Катаре.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, что изначально сборная Польши должна была сыграть в полуфинале стыков со сборной России. Но решением ФИФА и УЕФА российские футболисты были отстранены от участия в международных соревнованиях. Таким образом, сборная Польши напрямую прошла в финал стыков.

Ранее сборная Португалии обыграла Северную Македонию и вышла на чемпионат мира — 2022 в Катаре.