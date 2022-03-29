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Spittin' Chiclets — об отмене шайбы: единственный способ остановить Ови — получить клюшкой

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Timothy T. Ludwig/USA TODAY Sports/Reuters

Североамериканский подкаст Spittin' Chiclets в Twitter отреагировал на отмененный гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз» (1:6).

«Единственный способ остановить щелчок Ови из его круга вбрасывания — получить клюшкой», — говорится в сообщении.

Хозяева пропустили уже на третьей минуте. Счет в матче открыл американский нападающий «Каролины» Степан Дерек. Спустя пять минут гости удвоили свое преимущество. Гол на счету Мартина Нечаса.

Еще в конце первого периода Овечкин смог сократить преимущество соперника и реализовать большинство своей команды, однако гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Ти Джея Оши.

Во втором периоде «Вашингтон» силами Тома Уилсона смог отыграть одну шайбу, но на большее «Кэпиталз» не хватило. В оставшееся время голкипер хозяев Витек Ванечек пропустил еще три шайбы, а в третьем периоде на лед уже вышел российский вратарь Илья Самсонов. Он пропустил лишь раз – от Брэди Шея. Стоит отметить, что в составе «Каролины» результативной передачей отметился Андрей Свечников.

Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили встречу с показателем полезности -3.

Для Александра Овечкина, результативно проводящего этот сезон, матч против «Каролины» стал всего лишь вторым за последние девять матчей, когда он уходил с площадки, не набрав очков.

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мыслями об отмененном голе Овечкина.

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