Романцев об отстранении России от стыков ЧМ-2022: величайшее неуважение к футболу

Экс-наставник сборной России и «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о решении Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить национальную команду от стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Расцениваю решение ФИФА отстранить Россию от участия в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ как к проявлению величайшего неуважения к футболу. Представьте, что вы вышли на матч, протянули руку для приветствия, а в ответ соперник наносит удар ниже пояса», — сказал Романцев.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.

Ранее сообщалось, что ФИФА утвердит русский язык в качестве официального.