Чалый: обратимся в РФС по поводу включения команд из Крыма в чемпионат России

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил, что собирается позвонить президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, чтобы обсудить включение клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России. Его слова передает «Татар-информ».

«Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу. Я пока изучаю этот вопрос через людей, которые могут дать информацию. Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы ведь территория РФ. Понятно, что была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит», — сказал Чалый.

Сейчас Крымские и Севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация РФС.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.