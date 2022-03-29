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Василевский: у Стерлинга нет шансов, Петр Ян его вынесет в одну калитку

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ESPN MMA

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом. Его слова передает «Чемпионат».

Напомним, бой был перенесен на 9 апреля. Изначально поединок должен был состояться 5 марта.

«Первый бой Петр ведь у Стерлинга выигрывал вчистую, если бы не тот удар коленом. Если честно, думаю, что у Алджэмейна вообще шансов нет, Петр его вынесет в одну калитку. Необязательно, что Петр победит досрочно, возможно, бой пройдет всю дистанцию, но Ян точно окажется победителем», — рассказал Василевский.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Петр Ян обратился к Алджэмейну Стерлингу.

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