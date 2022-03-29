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Комбаров рассказал о драке в раздевалке «Спартака» во времена Карпина

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РИА Новости

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал, как в перерыве матча с «Ахметом» произошла драка с его участием.

Футболист заявил, что инцидент произошел после того, как его одноклубник Николас Пареха начал спорить с ним о том, кто будет пробивать штрафной. Игроки перекинулись оскорбительными словами и в перерыве между таймами между ними произошла потасовка.

«Тогда тренером был Валерий Карпин. Когда началась драка, я выкинул Пареху в дверной проем, и в этот момент зашел Карпин. Он сам любил эти зарубы, сам часто дрался. Он кайфанул, особенно после того как мы победили 4:2, а с Парехой конфликт был исчерпан, и мы пожали друг другу руки», — сказал Комбаров.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил о готовности играть за «Спартак» бесплатно.

В своей профессиональной карьере Дмитрий Комбаров также выступал за московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Футболист провел 46 матчей в составе сборной России, отметившись двумя забитыми мячами.

Всего в Российской премьер-лиге Комбаров провел 323 матча, в которых ему удалось забить 30 мячей и сделать 47 результативных передач.

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Футбол. Чемпионат России
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