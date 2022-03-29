Губерниев: Большунов является большим раздражителем для других

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Александра Большунова в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России в Сыктывкаре. Слова Губерниев передает «Спорт-Экспресс».

«Большунов — настоящий спортсмен. Саша является большим раздражителем для других. Например, Ермил Вокуев. Мы знаем, что его очень сильно поддерживает Елена Вяльбе», — сказал Губерниев.

Напомним, Большунов преодолел дистанцию за 37 минут и 58,6 секунды. Второе место занял Ермил Вокуев, отставший от Большунова на 19,8 секунды. Тройку лучших замкнул Илья Порошкин, отставание которого составило 38,5 секунды. На чемпионате России ранее Большунов занял второе место в спринте. В скиатлоне Александр стал победителем.

Александр Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира. Но это не помешало ему завершить сезон на втором месте в общем зачете.

Ранее Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА, в котором примет участие делегация Российского футбольного союза.