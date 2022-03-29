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Большунов выиграл золотую медаль в разделке на чемпионате России

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РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 километров с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 37 минут и 58,6 секунды. Второе место занял Ермил Вокуев, отставший от Большунова на 19,8 секунды. Тройку лучших замкнул Илья Порошкин, отставание которого составило 38,5 секунды.

Чемпионат России. Мужчины
Разделка 15 км (к)

1. Александр Большунов — 37.58,6
2. Ермил Вокуев — отставание 19,8
3. Илья Порошкин — 38,5.

Александр Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира. Но это не помешало ему завершить сезон на втором месте в общем зачете.

Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер, говоря о победах Александра Большунова и Натальи Непряевой в скиатлоне на чемпионате России, выразил сожаление, что россияне не участвуют на этапах Кубка мира.

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