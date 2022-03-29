Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России 12:21
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Бесплатная ставка 2000 р.

Кавазашвили предложил РФС организовать Кубок Фиделя Кастро в случае исключения из ФИФА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от предстоящего конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), в котором примет участие делегация Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, если делегаты ФИФА примут решение приостановить членство РФС в организации на неопределенный срок, то спортивным функционерам стоит задуматься о создании альтернативного коммерческого турнира.

«В случае исключения из ФИФА нам ничего не останется сделать, как искать партнеров и друзей среди стран, с которыми мы сможем организовать континентальный турнир или лигу. Если, естественно, они не испугаются угроз со стороны ФИФА и УЕФА.

Вы же знаете, что сербы были всегда с нами во всех отношениях. Есть разные азиатские страны, страны из Южной или Центральной Америки, которые готовы сотрудничать с нами. Можно с ними провести коммерческий турнир сборных, дней на 20, где будут играть Парагвай, Венесуэла, Куба — в общем те страны, которые всегда с нами. И дать ему имя любого руководителя государства — Фиделя Кастро, например, или Николаса Мадуро. Все возможно сделать при желании.

Но мы надеемся, что восторжествует человеческая мудрость, и дело до убийства российского футбола не дойдет», — заявил Кавазашвили.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть