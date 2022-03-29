Старков о детских тренерах: если из-за ребенка пропустили гол, его заменяют и орут на него матом

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» рассказал, как матерящиеся на детей и требующие немедленного результата тренеры губят российский футбол.

«На детских турнирах такая же ситуация. Игроки должны быть раскованными, а у нас постоянно ситуации, когда из-за ребенка пропустили гол, его тренер сажает на скамейку и орет матом на него. Ребенок уже и не хочет играть. Он просто в следующий раз выбьет мяч, чтобы его не ругали», — привел пример из жизни Старков.

По мнению специалиста, страх неудач, привитый с детства, мешает талантливым российским футболистам показывать максимум в тяжелой стрессовой ситуации.

Ранее Иван Старков поделился предположением, почему лучшие российские футболисты испытывают страх в матчах с более именитыми спортсменами.