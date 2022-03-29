«Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи АПЛ до конца сезона

Лондонский «Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в нынешнем сезоне. Об сообщает официальный сайт «Челси».

Сообщается, что игры на стадионе «Стэмфорд Бридж» смогут посетить только владельцы абонементов.

Ранее сообщалось, что 92,5 процента болельщиков «Челси» поддерживают российского владельца Романа Абрамовича.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

2 марта Роман Абрамович объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду.

Позже руководство АПЛ отстранило его с должности главы футбольного клуба «Челси». Клубу также запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.