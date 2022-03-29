Губерниев: я бы помог РФС на конгрессе ФИФА, но нахожусь в Тюмени

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА, в котором примет участие делегация Российского футбольного союза. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я поехал бы, помог бы, безусловно, со своим международным авторитетом, но нахожусь в Тюмени на биатлоне, поэтому Александру Алаеву придется справляться без меня. А вообще в Доху нужно было бы отправить, например, Аршавина — у него светлая голова, того же Карпина в помощь», — сказал Губерниев.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.

Ранее член делегации РФС Алексей Сорокин заявил, что на предстоящем конгрессе ФИФА не стоит вопрос о приостановлении членства РФС.