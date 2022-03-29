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Семин назвал лучшего футбольного тренера в России

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РИА Новости

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин назвал лучшего тренера в России. Его слова передает «РБ Спорт».

«Кто идет на первом месте — тот и лучший. Получается, Сергей Семак — лучший тренер в России на сегодняшний день. Как отношусь к работе Алексея Березуцкого? Мы же говорим о сегодняшнем дне. Сегодня лучший тренер в России — Сергей Семак», — сказал Семин.

Сергей Семак после завершения карьеры был помощником Лучано Спаллетти в «Зените». После увольнения итальянца в 2014 году стал исполняющим обязанности главного тренера. В 2016 году он покинул команду, но вернулся уже в 2018-м и стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.

Под его руководством «Зенит» три раза стал чемпионом России, а также два раза брал Суперкубок и один раз Кубок страны.

В этом сезоне подопечные Сергея Семака снова лидируют в Российской премьер-лиге (РПЛ). После 22 туров сине-бело-голубые набрали 48 очков и опережают своего ближайшего преследователя, московское «Динамо», на пять очков.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о профессиональных качествах Сергея Семака.

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Футбол. Чемпионат России
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