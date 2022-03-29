Сорокин: вопроса исключения РФС в повестке конгресса ФИФА нет

Член делегации Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин заявил, что на предстоящем конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта, не стоит вопрос о приостановлении членства РФС. Его слова передает «Чемпионат».

«Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос», — сказал Сорокин.

Накануне футбольный инсайдер Нобель Арустамян заявил, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола, если ее лишат членства в УЕФА.

Напомним, что российской сборной и клубам запрещено выступать в международных турнирах, организованных ФИФА и УЕФА. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Российская национальная команда лишилась права провести стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата мира, а московский «Спартак» — права сыграть в 1/8 Лиги Европы впервые за 10 лет.

Ранее агент Владимир Абрамов высказался о возможном отстранении России от ФИФА и выхода из УЕФА.