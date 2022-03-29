Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Терапевт Абакумов рассказал, чем опасна не спадающая долгое время температура 12:26
В Пакистане распустили кабмин и парламент, но оставили премьер-министра 12:25
Большунов выиграл масс-старт на 50 км на чемпионате России 12:21
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Бесплатная ставка 2000 р.

Старков об уменьшении команд в РПЛ: как россиянам тогда выдержать конкуренцию с легионерами?

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ivanstarkov33/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Бывший игрок московского «Локомотива» и финалист Кубка России 2008 года в составе пермского «Амкара» Иван Старков в интервью «Газете.Ru» отметил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не нуждается в уменьшении количества команд. По его мнению, если клубов в РПЛ станет 12, то футболистам из России будет сложнее пробиться в лучший из отечественных дивизионов.

«Мое мнение, что в таком случае у нас снизится уровень чемпионата. В 12 командах меньше игроков, чем в 16 или 18. А кто смотрит за ФНЛ? Как игрокам оттуда пробиваться наверх? Если вернутся легионеры, то они займут вообще все места в этих 12 командах. Как тогда будут расти наши игроки? От меня ничего не зависит, но интересно, когда много команд, чем смотреть одни и те же игры, пусть это даже «Спартак» — «Динамо», — сказал Старков.

Специалист отметил, что игры между любыми клубами лиги могут оказаться интересными.

«Но «Сочи» или «Крылья Советов» — тоже интересно. Некоторые игры получаются хорошими между клубами, которые идут внизу таблицы. Мне интересно смотреть, когда много российских футболистов. Для этого и надо делать больше команд», — заявил экс-футболист.

Напомним, что после 22 туров «Спартак занимает девятую строчку в Премьер-лиге, имея в активе 27 очков. «Динамо» идет вторым с 43 набранными очками. «Сочи» располагается на четвертой строчке с 38 очками в своей копилке. «Крылья Советов» — седьмые с 32 очками.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем конгрессе ФИФА, в котором примет участие делегация Российского футбольного союза.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть