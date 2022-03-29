В ОКР обвинили в предвзятости IBU после отстранения СБР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно сегодня, 29 марта.

«Решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU считаем не основанном ни на одном правовом документе. Кроме этого, данное решение Исполнительного совета IBU создает опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Напомним, что 17 марта IBU запустил процедуру отстранения СБР и БФБ. Обе национальные федерации были проинформированы о решении и имели семь дней, чтобы его обжаловать.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Ранее на эту тему высказался российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.