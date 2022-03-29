Ковальчук прокомментировал хет-трик Малкина: никто не хочет, чтобы он завершал карьеру

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о хет-трике российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз» (11:2), где форвард стал первой звездой матча.

«Очень рад за Женю, поздравляю его с великолепным хет-триком. Он — красавчик! Он все еще продолжает нас радовать своими результатными действиями. Надеюсь, он долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы Малкин завершал свою карьеру. Он давно не оформлял хет-трик, но вновь доказал, что способен на это», — цитирует Ковальчука «СЭ».

Отметим, что в активе Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафа.

Ранее главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высказался о состоянии российского нападающего команды Малкина из-за разлуки с семьей.