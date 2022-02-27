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Махачев рассказал, где хочет подраться за пояс UFC

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Instagram.com/islam_makhachev

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев после своей победы над американцем Бобби Грином на пресс-конференции заявил, что хочет подраться за титул UFC.

«Я готов подраться хоть на следующей неделе в PPV-турнире. Но хочу выступить в Абу-Даби, потому что многие мои друзья не могут приехать в США. А там — все они смогут попасть на бой и поддержать меня», — сказал Махачев.

Махачев победил в первом раунде техническим нокаутом.

Теперь в смешанных единоборствах на счету россиянина 22 победы и одно поражение. Грин одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также один поединок с участием американца завершился вничью.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариюша. Поединок не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить Дариуша за несколько дней до начала боя.

Ранее Махачев заявил, что ему нужен только титульный бой.

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