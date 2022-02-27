Махачев после победы над Грином: хватит, мне нужен только титульный бой

Российский боец ММА Ислам Махачев поделился мыслями о своей победе над американцем Бобби Грином в главном поединке UFC Fight Night 202.

«Я очень рад победе. Спасибо всем, кто мне помогал. Я упорно готовился к этому бою, ждал Бенеила. Надеюсь, он решит все свои проблемы и вернётся. Что будет дальше? Только титульный бой. Хватит. Мне нужен только титульный бой. Я готов, я здесь. Моя задача – забрать пояс», – рассказал Махачев после боя.

Махачев победил в первом раунде техническим нокаутом.

Теперь в смешанных единоборствах на счету россиянина 22 победы и одно поражение. Грин одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также один поединок с участием американца завершился вничью.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Отметим, что Махачев изначально должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариюша. Поединок не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить Дариуша за несколько дней до начала боя.