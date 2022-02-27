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Малкин вышел на второе место по победным голам за «Питтсбург»

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Тwitter.com/penguins

Российский нападающий «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышел на второе место по числу победных голов за клуб. Об этом сообщает Twitter StatsCentre.

Россиянин забил 75-й победный гол и обогнали Марио Лемье. Первую строчку занимает чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 78 победных шайб.

Малкин в этом сезоне провел 18 матчей, в которых ему удалось забросить восемь шайб и сделать 11 результативных передач.

Нападающий в своей карьере забросил 432 шайбы и сделал 691 результативный пас.

Ранее сообщалось, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз».

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Хоккей. НХЛ
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