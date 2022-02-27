Этап Кубка мира по фехтованию в Сочи завершился досрочно

Финальная часть этапа Кубка мира по шпаге среди женщин в Сочи завершена досрочно. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования России.

«Фехтовальщицы некоторых стран отказались от выступления прямо по ходу турнира. Кто-то принял решение о прекращении борьбы перед началом финального дня, кто-то – прямо во время соревнований, выиграв по одному-два боя. Из-за этого, например, у Айзанат Муртазаевой в 1/8 финала не оказалось соперницы, так как в предыдущем круге француженки Жаде Серсо и Коралин Витали одновременно отказались от выступлений», — говорится в заявлении.

Этап Кубка мира в Сочи стартовал 25 февраля и должен был продлиться до 27 февраля.

Ранее сообщалось, что все соревнования по волейболу, которые должны были пройти на территории России под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV), приостановлены в связи с ситуацией на Украине.