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Гол Малкина позволил «Питтсбургу» победить «Рейнджерс»

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Reuters

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:0.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Малкин. Россиянин в этом сезоне провел 18 матчей, в которых ему удалось забросить восемь шайб и сделать 11 результативных передач.

Таким образом, после 54 игр в нынешнем сезоне «Питтсбург» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице НХЛ, имея в своем активе 72 очка. «Рейнджерс» после 52 матчей занимает пятое место на Востоке, набрав 71 очко.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча пройдет 28 февраля. В этот же день «Рейнджерс» проведут встречу с «Ванкувер Кэнакс».

Ранее спортивный журналист Джей-Джей Реган высказался о вероятности того, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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