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Черчесов: к сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю

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Reuters

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мыслями о ничьи в матче 22-го тура чемпионата Венгрии с «Дьирмотом» (1:1). Его слова передает сайт «Ференцвароша».

«После такого результата сложно подобрать слова. Команда сделала все возможное для победы, но в этот раз не получилось. К сожалению, у меня какое-то ощущение дежа вю, мы увидели такую же игру, как и против МТК, с тем же результатом, в этот раз мы смогли забить гол. К желанию игроков претензий быть не может. Надо спокойно проанализировать матч, тем более, во вторник у нас еще одна кубковая встреча», — сказал Черчесов.

Всего в трех матчах команда российского специалиста одержала три победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

Черчесов возглавил венгерский клуб в конце декабря 2021 года. Предыдущим местом работы специалиста была сборная России. Под его руководством на домашнем чемпионате мира – 2018 команда дошла до четвертьфинала. На чемпионате Европы – 2020 сборная России не смогла выйти из группы. Летом прошлого года Черчесов был отправлен в отставку.

Ранее Черчесов подвел итоги матча своей команды против «Пакши».

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