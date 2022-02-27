Дубль Мбаппе и две передачи Месси помогли «ПСЖ» победить «Сент-Этьен»

«Пари Сен-Жермен» в матче 26-го тура французской Лиги 1 одержал победу над «Сент-Этьеном» со счетом 3:1.

Дубль оформил нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе, которому в обоих случаях ассистировал Лионель Месси. Также за парижскую команду забил Данило. В составе «Сент-Этьена» забитым мячом отметился Денис Буанга.

После 26 матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 62 очка. «Сент-Этьен» занимает 16-е место, набрав 22 балла.

5 марта «ПСЖ» в гостях встретится с «Ниццей». 9 марта парижский клуб сыграет с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сент-Этьен» 6 марта проведет встречу с «Мецем».

Чемпионат Франции. 26-й тур.

«ПСЖ» — «Сент-Этьен» — 3:1

Голы: Мбаппе, 42, 47. Данилу, 52. — Буанга.

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