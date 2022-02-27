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Макгрегор готов подраться за пояс UFC с Оливейрой в июле

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Gary A. Vasquez/Reuters

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон. Его слова передает MMA Fighting.

По словам ирландца, он сможет проводить спарринги уже в апреле этого года. Также он бросил вызов действующему чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре.

«Если ты мудрый человек, ты дашь мне месяц-два. Июль мне подходит», — заявил Макгрегор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор может летом нынешнего года вернуться в октагон.

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