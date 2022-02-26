ЦСКА обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ

ЦСКА обыграл московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

В составе красно-синих забитыми мячами отметились турецкий полузащитник Юсуф Языджи со штрафного удара и казахстанский защитник Бактиер Зайнутдинов с передачи россиянина Ивана Облякова.

ЦСКА, набравший 33 очка, после 19 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а красно-белые с 23 баллами остаются на девятой позиции.

В следующем туре подопечные Паоло Ваноли в гостях померятся силами со столичным «Динамо». Встреча состоится 6 марта. Начало в 19.00 (мск). Армейцы на день раньше сыграют с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Федор Смолов стал автором победного гола в матче бело-голубых против подмосковных «Химок» в рамках 19-го тура РПЛ.

Таким образом, после этой победы «Динамо» набирает 39 очков и обходит петербургский «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака проведут свой матч 28 февраля против казанского «Рубина».