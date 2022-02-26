Романцев отреагировал на заявление Польши о нежелании играть с Россией в стыках ЧМ

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал заявление президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши, в котором он выразил намерение не выходить на стыковой матч чемпионата мира — 2022 с Россией.

«Футбол — это, прежде всего, игра, в которой побеждает сильнейший. Все остальное остается за кадром. Только игра решает твою судьбу. Вот почему на чемпионате мира в Катаре выяснять отношения будут сборные, добывшие это право в честной борьбе на поле.

Очень жаль, что в Польше, подарившей футболу столько ярких звезд, таких как Левандовски, об этом забыли», — приводит слова специалиста «СЭ».

Сборные России и Польши должны провести свой полуфинальный стыковой матч отбора к чемпионату мира 2022 года 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано.

Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что Швеция отказывается играть с Россией в стыках ЧМ-2022.