Роднина: не собираюсь извиняться перед Валиевой за свои слова

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала свои слова в адрес фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, ранее она заявила, что положительная допинг-проба 15-летней спортсменки, которая была обнаружена во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине, является «ударом в спину стране и российским спортсменам».

«Я не сказала ничего, что могло бы обидеть Камилу. Было лишь желание призвать разобраться в этой ситуации. Не собираюсь извиняться, я никого не оскорбляла», — приводит слова депутата Sport24.

В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх-2022 после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила. Пока продолжается расследование, медали призерам этого соревнования вручаться не будут.

В личном турнире Валиева не справилась с нервами и стала лишь четвертой.

Ранее фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла ситуация с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой.