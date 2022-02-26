FIS не будет запрещать россиянам участвовать в соревнованиях под эгидой организации

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не будет запрещать спортсменам из России принимать участие в соревнованиях под эгидой организации, несмотря на позицию Норвежской федерации лыжных видов спорта.

«Cовет FIS четко изложил позицию федерации в отношении учаcтия Роccии во вcех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного cпорта», — сообщили позицию в пресс-службе организации.

Напомним, что ранее глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что не хочет видеть россиян на проходящих на территории страны спортивных мероприятиях.

В ближайшее время в Норвегии пройдет чемпионат мира по горнолыжному спорту, двоеборью, лыжным гонкам и прыжкам с трамплина.

С 4 по 6 марта в Холменколлене пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление Эрика Ресте, президента Федерации лыжных видов спорта Норвегии, выступившей против участия россиян в соревнованиях на территории страны.