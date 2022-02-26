Ольховский не считает поражение Медведева от Надаля серьезной неудачей

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о матче между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира в Акапулько. Медведев, который со следующей недели впервые в карьере возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), уступил в двух сетах со счетом 3:6, 3:6. Ольховский заметил, что в этом поражении нет большой беды.

«Я не считаю, что стоит рассматривать это поражение как серьезную неудачу. То, что он стал номером один, — величайшее достижение в мире тенниса, первой ракеткой не становятся просто так. Даниил заслужил это своей работой, тем, что он стремился к этому. Надеюсь, что это послужит дальнейшему развитию тенниса в нашей стране. А в поражении нет ничего трагического. Да, Надаль сейчас на ходу, на волне, он может победить любого, что он и доказывает», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Медведев и Надаль в шестой раз встретились на корте, на данный момент испанец выиграл пять матчей, россиянин - один. Их предыдущее противостояние стало украшением Australian Open — 2022: в финале турнира Медведев вел после двух сетов, но в итоге уступил.

Ранее Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, как отразится поражение Даниила Медведева от Рафаэля Надаля на статусе первой ракетки мира.