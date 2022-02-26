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Матыцин заявил, что никаких ограничений на участие Валиевой в соревнованиях нет

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о ходе дела российской фигуристки Камилы Валиевой, в организме которой нашли запрещенное вещество.

«Мы находимся в прямом диалоге с тренерами, спортсменами, МОК, международной федерацией фигурного катания. Сейчас расследованием занимается РУСАДА, так как случай был на территории России, в даты проведения чемпионата России. Вопросов очень много, что было отмечено в ходе заседания CAS. Никаких ограничений на участие Валиевой в соревнованиях нет», — передает слова Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх после командного турнира, в котором сборная России при участии Валиевой уверенно победила. Пока продолжается расследование, медали призерам этого соревнования вручаться не будут.

В личном турнире Валиева не справилась с нервами и стала лишь четвертой.

Ранее Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла ситуация с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой.

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