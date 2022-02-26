Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ледяхов не считает фактор Тедеско плюсом ни для россиян, ни для «Лейпцига» 08:31
Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере... 08:31
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты 08:28
Молдавия приняла около 25 тысяч беженцев с Украины 08:17
Украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве у военной части Генштаба 08:12
Грицюк рассказал, какое влияние на команду имела сдержанность Жамнова 08:07
ЕС запретил инвестировать в Россию 08:05
ЕС ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям 07:55
Аналитик оценил вероятность отключения России от глобального интернета 07:52
Экс-игрок ЦСКА — о матче со «Спартаком»: он точно будет «от... 07:50
Бесплатная ставка 2000 р.

Милонов о возможном недопуске российских лыжников: Норвегия хочет поблажек, боится

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова главы федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о рассмотрении допуска российских лыжников к этапам Кубка мира.

«Сборная Норвегии постоянно хочет каких-то поблажек к себе, естественно, они боятся. Они еще будут выражать солидарность Украине, только чтобы снять наших россиян с соревнований и освободиться от главных конкурентов. К сожалению, политика и собственная корысть, трусость, побеждает любую спортивную созидательность», — передает слова Милонова Metaratings.

Напомним, что Ресте заявил, что необходимо обсудить вопрос об исключении российских лыжников с этапа Кубка мира в Хольменколлене. Этап Кубка мира в Норвегии пройдет с 4 по 6 марта. Российский этап, старт которого был запланирован в Тюмени 18 марта, пройдет не на территории России. Международная федерация лыжного спорта (FIS) уже выступила с заявлением о его переносе из нашей страны.

Напомним, что сейчас в Норвегии проходит юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, где российские спортсмены принимают участие. Он завершится 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Норвегия не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть