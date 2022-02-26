Милонов о возможном недопуске российских лыжников: Норвегия хочет поблажек, боится

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на слова главы федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрика Ресте о рассмотрении допуска российских лыжников к этапам Кубка мира.

«Сборная Норвегии постоянно хочет каких-то поблажек к себе, естественно, они боятся. Они еще будут выражать солидарность Украине, только чтобы снять наших россиян с соревнований и освободиться от главных конкурентов. К сожалению, политика и собственная корысть, трусость, побеждает любую спортивную созидательность», — передает слова Милонова Metaratings.

Напомним, что Ресте заявил, что необходимо обсудить вопрос об исключении российских лыжников с этапа Кубка мира в Хольменколлене. Этап Кубка мира в Норвегии пройдет с 4 по 6 марта. Российский этап, старт которого был запланирован в Тюмени 18 марта, пройдет не на территории России. Международная федерация лыжного спорта (FIS) уже выступила с заявлением о его переносе из нашей страны.

Напомним, что сейчас в Норвегии проходит юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам, где российские спортсмены принимают участие. Он завершится 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Норвегия не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников.