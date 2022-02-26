Новичок ЦСКА назвал одну из тренировок в ЦСКА самой сложной в своей жизни

Новичок московского ЦСКА, турецкий полузащитник Юссуф Языджи высказался о тренировках, которые проводила команда на сборах, передает пресс-служба клуба.

Футболист признался, что никогда раньше не бывал на тренировках, которые длились такое долгое время, как проводил ЦСКА.

«Когда я только приехал сюда, одна из тренировок длилась больше двух часов. Я думаю, она была около 2-х часов 20 минут. Я даже спросил у себя: «Интересно, когда эта тренировка закончится?». Она была одновременно и долгой, и очень интенсивной. Мне пришлось реально выложиться», — признался игрок.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. В скором времени ролик был удален, а клуб принес свои извинения.