Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Ледяхов не считает фактор Тедеско плюсом ни для россиян, ни для «Лейпцига» 08:31
Постпред Китая при ООН назвал законными обеспокоенности России в сфере... 08:31
Силы ПВО ДНР перехватили две ракеты 08:28
Милонов о возможном недопуске российских лыжников: Норвегия хочет поблажек, боится 08:21
Молдавия приняла около 25 тысяч беженцев с Украины 08:17
Украинские СМИ сообщили о перестрелке в Киеве у военной части Генштаба 08:12
Грицюк рассказал, какое влияние на команду имела сдержанность Жамнова 08:07
ЕС запретил инвестировать в Россию 08:05
ЕС ввел запрет на продажу самолетов российским авиакомпаниям 07:55
Аналитик оценил вероятность отключения России от глобального интернета 07:52
Бесплатная ставка 2000 р.

Новичок ЦСКА назвал одну из тренировок в ЦСКА самой сложной в своей жизни

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Anadolu Agency/Getty Images

Новичок московского ЦСКА, турецкий полузащитник Юссуф Языджи высказался о тренировках, которые проводила команда на сборах, передает пресс-служба клуба.

Футболист признался, что никогда раньше не бывал на тренировках, которые длились такое долгое время, как проводил ЦСКА.

«Когда я только приехал сюда, одна из тренировок длилась больше двух часов. Я думаю, она была около 2-х часов 20 минут. Я даже спросил у себя: «Интересно, когда эта тренировка закончится?». Она была одновременно и долгой, и очень интенсивной. Мне пришлось реально выложиться», — признался игрок.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. В скором времени ролик был удален, а клуб принес свои извинения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть