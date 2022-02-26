Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен из Сочи в Москву

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) перенесла Кубок Первого канала из Сочи в Москву, сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, командный турнир состоится на ледовом стадионе «ЦСКА Арена».

«Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами. Регламент соревнований несколько изменен. В течение двух дней, 6–7 марта, состоятся командные соревнования. Начало — в 17.30», — говорится в сообщении ФФККР.

Изначально сообщалось, что в Кубке Первого канала примут участие фигуристы, которые выступали на Олимпийских играх в Пекине — Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондартюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев. Однако позднее появилась информация, согласно которой участие Трусовой в Кубке не подтверждено.

При этом тренер Алексей Мишин подтвердил, что Семененко выступит в соревнованиях, также участие в Кубке Первого канала примут Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Ранее сообщалось, что завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла ситуация с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой.