Новичок ЦСКА объяснил сотрудничество со специалистом по сну

Новичок московского ЦСКА, турецкий полузащитник Юссуф Языджи рассказал, зачем начал сотрудничество с тренером по сну, передает пресс-служба армейской команды.

«Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали», — заявил турецкий футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. В скором времени ролик был удален, а клуб принес свои извинения.