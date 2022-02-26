Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Зеленский согласился на переговоры о прекращении огня 07:06
Снаряд попал в грузовое судно в Черном море 06:55
Три передачи Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Баффало» 06:50
Кацалапов после двух выигранных медалей на Олимпиаде обратился к маме 06:31
В МИД России осудили раздачу оружия жителям Украины 06:19
Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен из Сочи в Москву 06:11
Блинкен назвал санкции против Путина «беспрецедентной ценой» 06:10
Вирусолог оценил летальность «омикрона» 05:53
S&P понизило кредитный рейтинг Украины до «B-» 05:40
Защитник «Коламбуса» Гавриков получил травму после попадания шайбы... 05:30
Бесплатная ставка 2000 р.

Новичок ЦСКА объяснил сотрудничество со специалистом по сну

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Anadolu Agency/Getty Images

Новичок московского ЦСКА, турецкий полузащитник Юссуф Языджи рассказал, зачем начал сотрудничество с тренером по сну, передает пресс-служба армейской команды.

«Сон очень важен в футболе, питание тоже. Очень важно, в какое время вы ложитесь спать и в какое время просыпаетесь. Еще — в какой период вы ложитесь спать после тренировки. Мы все это распланировали», — заявил турецкий футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

Ранее сообщалось, что Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист. В скором времени ролик был удален, а клуб принес свои извинения.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть