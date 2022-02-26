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Защитник «Коламбуса» Гавриков получил травму после попадания шайбы в голову

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Российский защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролины Харрикейнз».

В одном из игровых эпизодов российскому хоккеисту в голову попала шайба. В итоге Гавриков был вынужден покинуть ледовую площадку.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гавриков принял участие в 50 матчах, в которых дважды сам поражал ворота соперников и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности »+5». Всего за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге он принял участие в 174 играх, забросив девять и сделав 44 результативные передачи при коэффициенте полезности »-7».

Матч «Каролины» и «Коламбуса» продолжается, счет в третьем периоде 4:0 в пользу «Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье рассказал, что нужно российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Национальной хоккейной лиги

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Хоккей. НХЛ
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