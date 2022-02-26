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Известный тренер Тарханов: вопрос с чемпионством «Зенита» еще не решен

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ-Спорт».

Перед возобновлением чемпионата лидером турнирной таблицы является петербургский «Зенит», который за 18 туров набрал 38 очков. На второй строчке расположилось московское «Динамо», которое имеет на два балла меньше. Замыкает тройку лидеров «Сочи», 31 очко. При этом на четвертом месте идет ЦСКА, который отстает от сочинской команды всего на балл.

«С чемпионом все-таки вопрос остается еще открытым. Конечно, шансы 60 на 40 в пользу «Зенита», но уверен, что «Динамо» навяжет борьбу во второй части чемпионата. Молодая команда, могут за счет эмоций выйти в лидеры. Плюс они добавили опыта в атаку приходом Смолова», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что известный блогер и журналист Василий Уткин высоко оценил игру петербургского «Зенита» в ответно матче 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Бетиса». Поединок завершился со счетом 0:0, что не позволило «Зениту» выйти в следующую стадию.

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Футбол. Чемпионат России
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