Ветеран ЦСКА считает команду фаворитом в матче со «Спартаком»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мыслями о предстоящем матче армейской команды против другого столичного клуба — «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Будет очень сложная игра для обеих команд. Фаворит в этой игре — ЦСКА. Армейцы выиграют у «Спартака» на их поле. Посмотрите, какими приличными игроками они усилились. Это очень качественные европейские усиления. Будет либо 1:0, либо 2:0 в пользу ЦСКА. Они не пропустят», — заявил Пономарев.

После сыгранных 18-ти туров ЦСКА идет на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 30 очков и на восемь баллов отставая от лидера — петербургского «Зенита». «Спартак», который проведет первую официальную игру с новым тренером Паоло Ваноли, расположился на девятом месте с 23-мя баллами.

Ранее сообщалось, что турецкий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи прокомментировал скандальную историю, связанную с представлением его российской аудитории после перехода в столичный клуб.