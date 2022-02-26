Жители Финляндии провоцируют российских лыжников в Лахти

Члены сборной России по лыжным гонкам подверглись провокациям от жителей Финляндии, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

Губерниев опубликовал видео в своем канале, которое лыжники прислали Александру Легкову. На нем запечатлено, как под окнами отеля в Лахти, где остановилась российская команда, приехавшая на этап Кубка мира, жители Финляндии проезжают на машинах, сигналят и показывают различные плакаты.

Этап Кубка мира в Лахти стартует 26 февраля. Первыми пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Мужчины начинают квалификацию в 13.55 по московскому времени, женщины — в 13.15.

Ранее сообщалось, что норвежская федерация лыжных видов спорта не собирается вводить дополнительные санкции в адрес российских лыжников кроме тех, что были введены Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Ранее глава Федерации Норвегии Эрик Ресте выступил с заявлением, в котором отметил, что норвежская сторона рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов на этап Кубка мира, который должен состояться Холменколлене.