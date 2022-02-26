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Легенда НХЛ рассказал, что нужно Овечкину для достижения рекорда Гретцки

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Reuters

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Марк Мессье рассказал, что нужно российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, ему нужно сохранять здоровье. Когда становишься старше, начинают подкрадываться травмы. Он неизбежно будет получать больше травм, чем раньше. Всю карьеру он удивительным образом избегал их, поэтому и смог начать погоню за Уэйном», — заявил Мессье в эфире ESPN.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к именитому чешскому хоккеисту Яромиру Ягру в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин отметился голом, его ассистентом выступил Евгений Кузнецов. Эта шайба стала для россиянина 762 в регулярных чемпионатах. Таким образом, его отставание от Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до четырех шайб — в активе чеха 766 голов.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801). В нынешнем сезоне на счету Овечкина 63 (32+31) очка в 51 матче.

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Хоккей. НХЛ
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