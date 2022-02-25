Домашние матчи российских клубов в Евролиге пройдут на нейтральной территории

Сегодня все участники Евролиги экстренно провели совещание, в результате которого разработали план по функционированию Лиги в нынешних условиях.

Временно все домашние матчи российских клубов будут перенесены на нейтральную территорию за пределами России. Также определились с судьбой матча ЦСКА-«Барселона», который должен был состояться 27 февраля в Москве. Команды встретятся позже на нейтральной территории. Остальные игры будут проведены в соответствии с графиком Евролиги.

«Решения были приняты для защиты честности соревнований, позволяя командам продолжать отстаивать свое право соревноваться на площадке, изолируя спорт от любых политических действий. Баскетбольная Евролига продолжит следить за ситуацией, в том числе за любыми правилами, введенными национальными и международными властями, и при необходимости примет любые необходимые изменения к вышеуказанным решениям», — сказано на официальном сайте Евролиги.

Участие в Евролиге принимает сразу три российские команды: «Зенит», ЦСКА и УНИКС.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные организации отменить соревнования в России и Белоруссии.