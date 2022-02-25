Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В МИД высказались о возможном вступлении республик Донбасса в ОДКБ 18:49
Ученые нашли в Африке «горячую точку» с максимумом вспышек инфекционных... 18:49
Кинокомпания подала в суд на продюсерскую компанию Камбербэтча 18:47
Арестович заявил, что Киев «изучает предложение» о переговорах... 18:45
Мантуров: РФ намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году 18:43
Учителя сожгли перед детьми телефоны, отобранные во время уроков 18:40
«Код Безопасности»: доходы российских кибербезопасников вырастут из-за угроз со стороны... 18:32
Чехия закроет воздушное пространство для российских самолетов 18:31
Песков оценил реакцию Киева на предложение провести переговоры в Минске 18:28
Власти Херсонской области заявили о потере контроля над переправой... 18:23
Бесплатная ставка 2000 р.

Домашние матчи российских клубов в Евролиге пройдут на нейтральной территории

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Сегодня все участники Евролиги экстренно провели совещание, в результате которого разработали план по функционированию Лиги в нынешних условиях.

Временно все домашние матчи российских клубов будут перенесены на нейтральную территорию за пределами России. Также определились с судьбой матча ЦСКА-«Барселона», который должен был состояться 27 февраля в Москве. Команды встретятся позже на нейтральной территории. Остальные игры будут проведены в соответствии с графиком Евролиги.

«Решения были приняты для защиты честности соревнований, позволяя командам продолжать отстаивать свое право соревноваться на площадке, изолируя спорт от любых политических действий. Баскетбольная Евролига продолжит следить за ситуацией, в том числе за любыми правилами, введенными национальными и международными властями, и при необходимости примет любые необходимые изменения к вышеуказанным решениям», — сказано на официальном сайте Евролиги.

Участие в Евролиге принимает сразу три российские команды: «Зенит», ЦСКА и УНИКС.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные организации отменить соревнования в России и Белоруссии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть