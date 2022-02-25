МОК призывает международные организации отменить соревнования в РФ и Белоруссии

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте выступил с обращением к международным спортивным организациям и призвал их отменить или перенести все соревнования, которые должны будут пройти на территории России или Белоруссии.

«Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии. Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами этих стран и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Белоруссии», — сказано в сообщении.

Сегодня уже сообщалось об отмене этапов Кубка мира по лыжному спорту, Гран-при «Формулы-1» в Сочи, переносе матчей Лиги Европы, стыковых игр чемпионата мира, а также финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Матч состоится на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции.

Ранее в Кремле отреагировали на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Санкт-Петербург мог обеспечить благоприятные условия для проведения этого праздника футбола», — отметили в Кремле.