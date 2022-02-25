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В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА перенести домашний матч ЛЕ из России

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Fratria.Ru

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что в клубе готовы к разным сценариям от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждем от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», — передает слова Зеленова Sport24.

Напомним, УЕФА принял решение о том, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой союза в своих странах.

Стыковые матчи чемпионата мира-2022 между сборными России и Польши , а также Украины и Шотландии будут проведены на нейтральных полях. Встречи пройдут 24 марта. Победители попадают в следующий квалификационный раунд. При положительном исходе матча с поляками сборной России достанется победитель пары Швеция-Чехия.

«Спартак» остался единственным российским представителем в еврокубках. Первый матч в рамках 1/8 Лиги Европы подопечные Паоло Ваноли проведут в Германии 10 марта. Ответная встреча состоится 17 марта. Место проведения этого матча пока не определено.

Ранее Анатолий Бышовец рассказал, почему Минск станет отличным городом для проведения матча между «Спартаком» и «Лейпцигом».

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Футбол. Лига Европы
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