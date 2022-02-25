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В РФС отреагировали на перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в Париж

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РИА Новости

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал решение УЕФА перенести финальный матч Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Спорт не может быть вне политики. Это идет уже десятилетиями. Как виноваты те люди, которые готовились? Они ничем не провинились перед УЕФА. Но санкции значит санкции. Отношусь к этому резко отрицательно. Я собирался ехать. Значит, в следующий раз, если он будет. Мне жаль, что российские болельщики какое-то время не увидят крупные соревнования. Но мир важнее, я за мирные решения», сказал Созин.

Напомним, матч состоится на стадионе «Стат де Франс» в пригороде столицы Франции. Ранее финал главного клубного турнира Европы должен был пройти на «Газпром Арене» 28 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой УЕФА в своих странах.

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Футбол. Лига чемпионов
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