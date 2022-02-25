Экс-тренер сборной России о снятии «Йокерита» с Кубка Гагарина: надо было к этому готовиться

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями об отказе «Йокерита» участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Жалко, что мы потеряли эту команду. Надо было к этому готовиться. У финнов в спортивном и организационном плане не было никаких претензий к лиге. Их принимали хорошо, признавали мастерство этих ребят. Они показывали достаточно интересный хоккей. Иногда даже очень хороший хоккей», — сказал Плющев.

В итоговой таблице Континентальной хоккейной лиги финский клуб занял второе место в Западной конференции, набрав 64 очка. В КХЛ «Йокерит» выступает с сезона 2014/2015. За это время команда шесть раз выходила в плей-офф Кубка Гагарина. Отметим, что финская команда ни разу не смогла пройти дальше четвертьфинала. В сезоне 2019/2020 финны приняли решение сняться с чемпионата КХЛ из-за пандемии коронавируса.

Ранее о решении финского клуба сообщили в КХЛ.