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Российская фигуристка Щербакова рассказала о нервах на ОИ-2022

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем настрое перед короткой и произвольной программами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Ее слова передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Перед короткой программой я вообще не нервничала, откатала ее хорошо и после этого поняла, что значит — так надо, значит, настрой был правильный. На произвольной «нервы» уже появились, потому что произвольная намного сложнее короткой, и это завершение соревнований. Нервы, естественно, присутствовали. Но, как мне кажется, всё это не сильно отличалось от других соревнований, в которых я участвовала», — сказала Щербакова.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото.

После короткой программы Щербакова была второй и проигрывала Камиле Валиевой 1,94 балла. Но последняя не справилась с нервами в произвольной программе и пропустила вперед себя сразу трех спортсменок.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании и в командном турнире.

Ранее Щербакова рассказала о своей мотивации выходить на лед.

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